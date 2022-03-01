Ірина ВЕрещук вважає, що гуманітарні організації не виконують свою роботу, як мали би

Віце-премєр-міністр Ірина Верещук звернулась до міжнародного комітету Червоного хреста та ОБСЄ з проханням виконати гуманітарну роботу на Донбасі, для якої вони були створені. А також – створити гуманітарний коридор у Київській області.

У Волновасі, Сєверодонецьку та інших містах Луганської і Донецької областей відбувається гуманітарна катастрофа, сказала Ірина Верещук. Цивільне населення, за її словами, добами сидить у підвалах без їжі, води, тепла і світла. Ідеться про дітей, жінок, літніх і хворих людей. Міністерка закликала Міжнародний комітет Червоного хреста, ОБСЄ та ООН виконати свою гуманітарну роботу у цих регіонах.

«Я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу, але в той же час ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж наші національні українські структури. Саме цей міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам можливість робити ту гуманітарну роботу, для якої ви були створені. Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячи у Львові. Ми очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур», – сказала Ірина Верещук у своєму зверненні.

Також вона закликала гуманітарні організації у разі невиконання ними своєї роботи через небезпеку, яку для них створює російська армія, офіційно та недвозначно заявити про те, хто саме не дає їм виконати гуманітарний мандат.

«Якщо ви не можете виконувати свою гуманітарну роботу безпосередньо на Донбасі, ми просимо надати нам термінову допомогу автотранспортом і, найголовніше, я дуже прошу вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі для евакуації цивільних, насамперед жінок, дітей, старих та людей з інвалідністю», – закликала Ірина Верещук.

Також урядовиця попросила про створення гуманітарних коридорів у Києві та Київській області.

«Я ще раз звертаюсь до Червоного хреста з вимогою зробити все належне, щоб були гуманітарні коридори. Якщо ніхто не буде допомагати, якщо ніхто не буде брати на себе відповідальність, то хто ми тоді? Чи ми тоді люди? Чи ми гідні називатись людьми? Нам сьогодні потрібна допомога. І ця допомога прийде, вона буде і ми будемо разом іти до перемоги», – закликала Ірина Верещук.

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