Окружний суд Ґданська на два з половиною роки засудив росіянина, який шпигував на користь Росії протягом семи років. Про це у четвер, 25 квітня, повідомило Radio Gdansk.

Зазначається, що чоловік перебував у Польщі легально та шпигував на користь Росії під виглядом підприємницької діяльності. Він також брав участь у групах історичної реконструкції, де налагоджував контакти з чинними або відставними польськими військовими, від яких отримував інформацію.

«Він отримав інформацію від цих військових і колишніх військових. Шпигунська діяльність підозрюваного була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі. Він виконував завдання з ідентифікації важливих елементів збройних сил», – розповіла представниця окружної прокуратури Ґданська Гражина Вавринюк.

За версією слідства, росіянин, зокрема, передавав інформацію про дислокацію окремих військових частин, їх структуру, а також вид техніки та озброєння, що використовуються.

Нагадаємо, громадянина Латвії підозрюють у поїздці в Україну з метою вчинення диверсії. За даними слідчих, вказівки спланувати диверсію обвинувачений отримав від чоловіка на ім'я Олександр.