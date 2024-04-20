Громадянина Латвії підозрюють у поїздці в Україну з метою вчинення диверсії. За даними слідчих, вказівки спланувати диверсію обвинувачений отримав від чоловіка на ім'я Олександр. Про це у суботу, 20 квітня, повідомив латвійський сайт новин Lsm.lv з посиланням на інформаційну агенцію LETA.

Зазначається, що йдеться про громадянина Латвії Івана Тарабанова. Ризький міський суд розгляне справу обвинуваченого 7 червня. Чоловіка підозрюють у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці в Україну з метою тероризму. Наразі він перебуває під вартою.

За даними прокуратури, у січні 2022 року Іван Тарабанов отримав від чоловіка на ім'я Олександр наказ здійснити диверсію на території України: спричинити пожежу. Після отримання наказу підозрюваний поїхав в Україну, щоб реалізувати задумане.

У прокуратурі Латвії зазначили, що такими діями чоловік, не будучи військовослужбовцем, порушив закон про «про участь Національних збройних сил Латвії в міжнародних операціях».

Нагадаємо, Служба безпеки України допомогла контррозвідникам Чехії викрити у Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв колишній народний депутат України та кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук.

Проросійська агентурна мережа платила європейським політикам за просування кремлівських наративів, вихваляння російського диктатора Владіміра Путіна в західних ЗМІ, а також за публікації антиукраїнських та антиєвропейських матеріалів на власному сайті «Голос Європи».