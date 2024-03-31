Контррозвідка Чехії за допомогою Служби безпеки України викрила у Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв колишній народний депутат України та кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук. Про це у неділю, 31 березня, повідомило польське радіо RFM24.

Розслідування проводилось, зокрема, у Польщі та Чехії. Проросійська агентурна мережа платила європейським політикам за просування кремлівських наративів, вихваляння російського диктатора Владіміра Путіна в західних ЗМІ, а також за публікації антиукраїнських та антиєвропейських матеріалів на власному сайті «Голос Європи». Неофіційні джерела в Чехії кажуть, що мережа планувала підкупити зокрема, чеських, німецьких і польських політиків.

За даними Deutsche Welle, офіційним власником сайту «Голос Європи» (Voice of Europe), є громадянин Польщі Яцек Якубчик, а фактично ним керує Артем Марчевський – соратник Медведчука та колишній генеральний продюсер телеканалу «112 Україна».

Мережа Віктора Медведчука, зокрема, мала на меті збільшити у Європарламенті кількість проросійських політиків. Після цього скандалу депутати Європарламенту вимагають провести розслідування щодо російського впливу та покарати колег, які за гроші співпрацювали з проросійською мережею. Зазначимо, вибори до Європейського парламенту, мають відбутися 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС.

27 березня Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука та Артема Марчевського . Сайт «Голос Європи» також внесли до санкційного списку.