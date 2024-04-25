Як каратимуть порушників мобілізації: пояснення
Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня. Після цього військовозобовʼязані чоловіки матимуть 60 днів, щоби оновити військово-облікові дані в територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Тих, хто цього не зробить у визначений термін, каратимуть штрафами або через суд вилучатимуть водійські права.
ZAXID.NET із посиланням на розʼяснення міністерство оборони пояснює, як по-новому каратимуть ухилянтів.
Як каратимуть порушників мобілізації
- керівник ТЦК і СП звертається в поліцію для адміністративного затримання порушника;
- якщо затримати порушника не вдалось, керівник ТЦК має надіслати йому рекомендованого листа з вимогою зʼявитися для оновлення військово-облікових даних;
- форму і зміст листа-вимоги визначає міноборони. День вручення вимоги – день розписки або відмови від отримання;
- ТЦК та СП видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання у відповідні органи;
- вимога вважається виконаною, якщо ухилянт зʼявиться в ТЦК, а відкликаною – після завершення мобілізації;
- якщо обовʼязки не виконані впродовж 10 днів, ТЦК і СП звертається до суду, щоби тимчасово обмежити право керувати транспортом, доки військовозобовʼязаний не зʼяться в ТЦК;
- поліція передає справу в суд, який приймає рішення.
Додамо, що ті, хто має статус обмежено придатного, має 9 місяців, аби повторно пройти військово-лікарську комісію й отримати новий статус. Перелік нових статусів призовників ще має затвердити МОУ окремим наказом.