Міністерство закордонних справ опублікувало розʼяснення, що стосуються призупинення надання консульських послуг для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які живуть за кордоном. Із 23 квітня ці чоловіки віком можуть оформити лише послуги, що стосуються повернення в Україну. Ці зміни діятимуть до введення в дію нового закону про мобілізацію.

ZAXID.NET із посиланням на МЗС публікує відповіді на найпоширеніші питання, що стосуються заборони на консульські послуги чоловікам за кордоном.

Чому МЗС видало заборону саме зараз

Нещодавно президент підписав затверджений Верховною Радою новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Робота дипломатичних установ регламентується певними підзаконними актами, які після ухвалення законопроекту потребують актуалізації й тому до їх оновлення консульські служби України тимчасово не надаватимуть послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Які саме послуги не надаватиме МЗС

Йдеться про тимчасове припинення прийому нових заяв на всі консульські послуги від військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Про які саме послуги йдеться можна прочитати за посиланням.

Виняток – оформлення документів на повернення в Україну.

Чи можна отримати послуги за заявою, поданою до 23 квітня

Всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, розглянуть у повному обсязі, включно з поданими до цієї дати заявами на оформлення закордонного паспорта.

Чому обмеження запровадили ще до вступу в дію нового закону

Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від військовозобов’язаних, оскільки термін розгляду цих заяв може перевищити час, який залишився до введення в дію нового закону.

Що робити, якщо чоловік хоче подати заяву на дитину чи підопічного

Тоді запроваджені обмеження не застосовуються й послуги надаватимуть у повному обсязі.

Коли знімуть обмеження

Після 18 травня, з врахуванням нового закону про мобілізацію та ухвалених до нього додаткових підзаконних актів.

Якщо чоловік за кордоном оновив дані в ТЦК, то чи може він отримати консульські послуги

Згідно з новим законом про мобілізацію, після оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаний чоловік може отримати всі консульські послуги без обмежень. Однак поки що механізм оновлення даних чоловіків за кордоном іще визначається й унормувати процедуру мають до 18 травня. Тому фактично зараз оновити військово-облікові дані за кордоном не можливо й, відповідно, отримати консульські послуги в повному обсязі – теж.

Що робити чоловікам у разі надзвичайної ситуації

Тоді обмеження МЗС не застосовуються. Під надзвичайною ситуацією мається на увазі ДТП, затримання, стихійні лиха тощо.

Чому МЗС узагалі вирішило ввести ці обмеження

Ще з 2016 року на МЗС покладений обов’язок з ведення військового обліку. Однак через повномасштабне вторгнення та хвилею масштабної міграції механізми військового обліку за кордоном і змінились і регулювалися постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року. Однак ухвалення нового закону про мобілізацію вимагає впровадження додаткових законодавчих документів, аби врегулювати цю процедуру. Тож в МЗС наголошують, що до 18 травня ці документи ухвалять й надання послуг відновлять із урахуванням нових норм.