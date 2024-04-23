Із 23 квітня 2024 року українські дипломатичні установи за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку до оприлюднення додаткового роз’яснення до нового закону про мобілізацію. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, зможуть оформити лише послуги, що стосуються повернення в Україну. Також через технічний збій за кордоном тимчасово не працюють відділення ДП «Документ».

ZAXID.NET із посиланням на українські дипустанови публікує перелік послуг, які стали не доступними для військовозобов’язаних, що живуть за кордоном.

Які послуги надають українські дипломатичні установи за кордоном

Як вказано на сайті МЗС України, громадяни України можуть звертатися до консульств із такими питаннями:

оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків;

засвідчення документів та нотаріальні послуги;

отримання або відмова від громадянства;

соціальні виплати;

обмін посвідчення водія;

оформлення документів на постійне проживання за кордоном;

оформлення віз;

реєстрація актів цивільного стану (народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені), видача дублікатів свідоцтв та витягів із ДРАЦС;

взяття на консульський облік.

Які послуги можна отримати в ДП Документ

23 квітня в ДП Документ також повідомили, що через технічний збій держустанова тимчасово не видає готові паспорти, однак приймає документи на оформлення нових. Тож наразі не доступними є послуги:

виготовлення паспорта громадянина України;

виготовлення закордонного паспорта;

виготовлення посвідчення водія;

Нагадаємо, з 23 квітня міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські послуги для українських громадян призовного віку, що перебувають за кордоном, за винятком оформлення документів на повернення в Україну. Більше про те, що відбувається в українських дипустановах за кордоном, читайте в матеріалі ZAXID.NET.