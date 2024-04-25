Кадр із фільму «Жива» режисера Владлена Одуденка

Цього року фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» вдруге проведе національний короткометражний конкурс. До нього увійшли фільми різних жанрів: драми, комедії, документальні стрічки, експериментальні роботи та фолк-горор – усього 27 коротких метрів. 26 з них – українські прем'єри.

«Минулий рік українське короткометражне кіно багато говорило про війну і робило це дуже прямо. Цьогоріч ми маємо цікавіший спектр тем, які народжуються з реальності, в якій ми живемо, але не переказують її дослівно. Це фільми про тілесність та родинні зв’язки, історії мігрантів та історії, що зняті експатами, комедії, що нагадують про вічне та переосмислення власної історії і культури. Всі ці фільми поєднані невидими зв’язками і разом показують доволі яскраве майбутнє українського кіно – з багатьма і багатьма талановитими режисерами та режисерками, чиї повнометражні дебюти стануть подіями», – розповів програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Фільм-переможець буде визначений шляхом глядацького голосування. Він отримає приз у розмірі 500 доларів. Ще одна картина отримає спеціальну відзнаку з грошовим призом в еквіваленті 500 доларів. Її оберуть серед номінантів представники міжнародного продакшна візуальних історій AMO Pictures.

До короткометражного національного конкурсу «Миколайчук OPEN» увійшли:

«Виховання висотою», реж. Антон Чистяков та Роман Краснощок

«Вітя», реж. Максим Сусіда

«Захоплений дім», реж. Анна Гончарова

«Кімнати, які ми ділимо», реж. Надія Хатимлянська

«Мама», реж. Марія Феленко

«Мені не подобається, як ти стоїш», реж. Жа Бабаєва

«Мета», реж. Дімітрі Насеннік

«Металічний посмак», реж. Іван Крупеніков

«Маші скоро 20», реж. Маша Федорченко

«Моя сімʼя та інші звірі», реж. Володимир Бакум

«Нюанс», реж. Маргарита Воронова та Олег Кібальник

«Оаза», реж. Марко Подолян

«Осіннє глісандо», реж. Богдан Железняк

«Рибо», реж. Єлизавета Топтигіна

«Рукопис», реж. Лада Копитова

«Сонечко», реж. Сергій Кулибишев

«Сила тяжіння», реж. Ксенія Беркута

«Станчик: королівський блазень», реж. Олексій Риндін

«Тіло», реж. Кіра Трипільська

«Хасторія. Страшна історія», реж. Вікторія Іванова

«Хай буде тьма!», реж. Артем Шарапко

«Ці кляті півонії», реж. Поліна Біляєва

«Чорнозем», реж. Злата Вересняк

«HOMO», реж. Любовь Бехтер

La Terreur, реж. Михаль Тальковський

Slowly walking, smoothly thinking, реж. Юрій Юдін

STAY, реж. Ірина Мордюшенко

Також відбудеться показ українських коротких метрів поза конкурсом:

«В Парижі ніхто не думає про завтра», реж. Андрій Кокура

«Жива», реж. Владлен Одуденко (на головному фото)

«Paradox», реж. Марія Татаринова

«Повернення», реж. Вадим Мочалов «Солдатик», реж. Данило Дедков

Фільми будуть показані під час фестивалю «Миколайчук OPEN», який відбудеться з 15 до 23 червня в місті Чернівці.