Фільм завершили у 2018-му році

Фільм жахів «Морена» режисера Сергія Альошечкіна увійде до позаконкурсної програми третього кінофестивалю «Миколайчук OPEN». Стрічку завершили у 2018-му році. Вперше вона зустрінеться з глядачем у Чернівцях в червні 2024-го року. В широкий прокат стрічка вийде восени 2024 року.

За сюжетом закохана пара Ганна та Юрко влітку приїжджає на гостини до батьків дівчини у невеличке село. Молода відьма Іванка, яку односельці прозвали Мореною, кладе око на Юрка в ніч на Івана Купала та наражає його на небезпеку. Своїм чаклунством відьма змушує Ганну, заради життя коханого, пов’язати себе з Іванкою містичними зв’язками. Це стає початком низки таємничих вбивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим.

«Минулоріч ми показали на Миколайчук OPEN чорну треш-комедію “Вересень”. Це був фільм про який ходили легенди і далеко не всі вірили, що він справді існує. “Морена” – не менш легендарна стрічка. Тут поєдналися фільм жахів з буйним еротизмом, містичність сюжету та таємнича історія раптової багаторічної паузи між завершенням зйомок і виходом у прокат. Нам пощастило мати нагоду першими показати цей фільм, який претендує на те, щоб зайняти особливе місце в історії українських жахастиків», – розповів програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Головну роль Ганни втілила Таїсія-Оксана Щурук, відома за серіалом «Перші ластівки». Її партнерами по знімальному майданчику стали Ірина Громадська, для якої роль відьми стала дебютом у повному метрі, Василь Баша («Поводир»), Ілля Валянський, Віталій Ажнов («Гуцулка Ксеня») та Олександр Мельник («Кіборги»).

Режисер, сценарист та оператор-постановник фільму – Сергій Альошечкін, відомий своїми телепроектами, які знімає вже 20 років. Зйомки фільму проходили у Карпатах, а також на Буковині і у селі Іспас та Київщині.

Раніше фестиваль «Миколайчук OPEN» оголосив перші міжнародні та українські стрічки з програми третьої едиції. Нову секцію фантастичного кіно «Під сузірʼям близнюків» відкриє продюсерська робота Стівена Содерберга «Божественність» (Divinity). До дня народження Івана Миколайчука відбудуться покази наново відсканованої стрічки «Іду до тебе» та легендарних «Тіней забутих предків» з музою фестивалю Ларисою Кадочниковою. Також на Миколайчук OPEN відбудеться українська фестивальна премʼєра доку оскарівського лауреата Стіва Макквіна «Окуповане місто».

Фестиваль «Миколайчук OPEN» триватиме із 15 до 23 червня у Чернівцях.