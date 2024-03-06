Лариса Кадочникова стане музою кінофестивалю «Миколайчук OPEN»

Цього року з 15 до 23 червня у Чернівцях відбудеться вже третій фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN», створений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му.



Вперше на «Миколайчук OPEN» буде представлена нова позаконкурсна секція «Під сузір’ям Близнюків». Секція присвячена незвичайним фантастичним фільмам та досліджує межі жанру. Назва програми натхненна фантастичною стрічкою про ШІ, сценарій до якої написав у співавторстві Іван Миколайчук.

Секцію відкриє ігрова картина «Божественність» (Divinity) режисера Едді Альказара. Виконавчим продюсером стрічки є знаменитий режисер Стівен Содерберг. Це вже не перша спільна робота Содерберга та Едді Альказара. У 2018 році Содерберг також був виконавчим продюсером фільму режисера Perfect.



«Божественність» вперше представили на кінофестивалі Sundance у січні 2023 року, а пізніше стрічка була показана у програмах головних фестивалів жанрового кіно – Fantasia та Sitges. Картина розповідає історію сина науковця, який створив сироватку, здатну зупинити старіння. У його руках вона перетворюється на зловісний кошмар, що ставить під загрозу майбутнє людства.

Нову секцію «Під сузір’ям Близнюків» відкриє фільм «Божественність»

У фільмі зіграли Скотт Бакула («Квантовий стрибок») та Белла Торн («Няня»). Композитором фільму став номінант на Греммі DJ Muggs, відомий продюсуванням культових альбомів колективу Cypress Hill.



15 червня 2024 році Чернівці святкуватимуть день народження натхненника фестивалю, українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука. У рамках кіноогляду відбудеться спеціальний показ фільму «Іду до тебе…» (1971 р.) за участі Миколайчука, що розповідає історію Лесі Українки. Режисер фільму Микола Мащенко цього року міг би святкувати 95-річний ювілей. Фільм представлений у відновленій версії. Сканування плівки буде здійснено Довженко-Центром за сприяння та фінансової підтримки ГО «Вільна шпальта», кінофестивалю «Миколайчук OPEN» та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука.

Ще однією спеціальною подією стане вшанування 100-річчя режисера Сергія Параджанова та показ фільму «Тіні забутих предків» (1965 р.). Кілька років тому українські кінознавці, за опитуванням Довженко-центру, визнали цю картинку найважливішим українським фільмом всіх часів. Над створенням шедевру працювала група видатних українських культурних діячів: сценарист Іван Чендей, композитор Мирослав Скорик, а оператором став Юрій Іллєнко, також відомий як режисер класичних фільмів українського поетичного кіно.

Кадр з фільму Дмитра Томашпольського «Лариса Кдочникова. Війна»

Іван Миколайчук зіграв у фільмі головну роль, а кохану героя Марічку втілила актриса Лариса Кадочникова. З того часу, акторка носила звання музи українського поетичного кіно, а в 2024 році вона стане музою кінофестивалю «Миколайчук OPEN». Традиційно оргкомітет обирає музою фестивалю видатну українську акторку.

До 20 березня триває відбір фільмів для участі на фестивалі.