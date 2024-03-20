Особливий показ фільму «Окуповане місто» відбудеться у рамках документальної секції «Невигадане» третього кінофестивалю «Миколайчук OPEN».

У попередні роки документальна секція фестивалю була представлена переважно українськими фільмами. Цьогоріч до неї увійдуть найкращі документальні стрічки з усього світу. Особливе місце посідатиме картина «Окуповане місто» режисера Стіва Макквіна з програми 76-го Каннського кінофестивалю.





Стів Макквін став відомим у 2011 році завдяки фільму «Сором» з Майклом Фассбендером у головній ролі (фільм вийде у повторний прокат у квітні). Наступна його робота, «Дванадцять років рабства», принесла режисеру «Оскар» за найкращий фільм. У стрічці зіграли такі зірки, як Чиветел Еджіофор, Майкл Фассбендер, Люпіта Ніонго, Бенедикт Камбербетч, Пол Дано, Бред Пітт та інші.

«Окуповане місто» – це перший повнометражний документальний фільм режисера. Він розповідає про нацистську окупацію Амстердама під час Другої світової війни та відправляє у кінематографічну подорож сучасним Амстердамом, що переживає COVID-19 та приймає українських біженців. В основі стрічки лежить книга дружини Стіва Макквіна, Б’янки Стігтер «Атлас окупованого міста, Амстердам 1940-1945».

Композитором «Окупованого міста» став Олівер Коутс відомий співпрацею з культовим британським гуртом Radiohead.

Фестиваль «Миколайчук OPEN» відбудеться з 15 до 23 червня.