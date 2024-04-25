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Фільм, який у перший вікенд зібрав чималу касу, перевершив навіть деякі супергеройські стрічки. Такий успіх був дещо неочікуваним. Але касові збори кажуть самі за себе.

Бюджет стрічки становив $20 млн. Перший вікенд приніс фільму $80 млн. Для порівняння: «Місія неможлива 7» у стартовий вікенд заробила $54+ млн, а «Оппенгеймер» — $82 млн. А остання частина культової франшизи «Крик», в якій знялися, серед інших – Кортні Фокс та Дженна Ортега – взагалі програла касову гонитву по всіх пунктах.

Тож у чому секрет успіху цієї стрічки? Глядачі зможуть дізнатись, переглянувши «П’ять ночей у Фредді» онлайн чи офлайн українською на SWEET.TV.

Про що фільм «П’ять ночей у Фредді»

Майк, щоб не втратити опікунство над молодшою сестрою, має працювати охоронцем у занедбаній піцерії. У першу ж ніч він бачить уві сні викрадення та ймовірне вбивство свого брата, що сталося давно. Другої ночі на нього нападають 5 дітей, які також, ймовірно, були тут вбиті, але їхні тіла так і не знайшли. Діти нападають на Майка, він прокидається зі справжніми ранами. Третьої ночі жахіття оживають у вигляді аніматроніків.

Хто ці страшні створіння, чого вони хочуть від Майка і чи існує шанс їх спинити?

Цікаві факти про фільм

Це перший у світі фільм за мотивами відеоігри Blumhouse Productions.

$80 млн у домашньому прокаті у перші вихідні дні — це більше, ніж будь-який інший фільм Blumhouse, навіть «Гелловін» (2018) з $76 млн. Це також другий показник серед фільмів за мотивами ігор. Перше місце досі тримають «Брати Супер Маріо в кіно» з $146 млн.

Гра «П’ять ночей у Фредді» також стала натхненням для фільму «Країна чудес Віллі» (2021) з Ніколасом Кейджем, який, за даними IMDb, навіть не зібрав $1 млн.

Щоб «оживити» аніматроніка Фоксі, необхідно було 6 ляльководів, завдяки яким вдалося відтворити увесь спектр рухів.

Ще до виходу фільму продюсер Джейсон Блюм заявив, що вже повернув свій бюджет від продажу прав на показ в кінотеатрах та на платформах.

Продюсер та режисер Скотт Коутон сказав, що якщо перший фільм буде успішним, будуть і продовження. У січні 2023 року в інтерв'ю на подкасті WeeklyMTG актор Меттью Лін Ліллард заявив, що підписав угоду на три фільми зі студіями.

Багато предметів, сцен і навіть іноді кут зйомки повторює те, що було у грі 2014 року.

Фільмування розпочалися 1 лютого 2023 року і завершилися 3 квітня того ж року.

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