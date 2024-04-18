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6 премій «Оскар», титул «Найкраща стрічка року» за версією Empire – це про першу частину саги. Але друга має усі шанси перевершити це. Одразу після виходу «Дюна 2» стала найкасовішою у кінотеатрах 52 країн. Багато критиків вже називають стрічку найкращим науково-фантастичним фільмом в історії.

До створення фільму «Дюна 2» долучилися українці. Для його фільмування використали 18 об’єктивів, які були виготовлені за спеціальним замовленням запорізькою компанією Ironglass.

«Думали, що буде, ну, може, одна сцена, дві. Але коли ми дізналися, скільки насправді знято «Дюни» на наші об’єктиви... – це понад 50% фільму», – розповів директор підприємства Іван Січкар. Тож точно варто переглянути на SWEET.TV епічне кіно, яке допомогли створити українці.

Про що фільм «Дюна. Частина друга»

Пол Атрід та його мати Джессіка стають членами племені. Деякі фремени вірять у пророцтво, що мати та син принесуть процвітання Арракісу. Але є ті, хто вважає це вигадкою, серед них і Чані.

Тим часом Джессіка стає Превелебною матір’ю, випиваючи Воду життя, яка змінює і жінку, і її ненароджену дитину. Джессіка робить усе, щоб зміцнити владу сина, яка поступово зростає. Настав час і Полу визначитись, чи прийме він на себе тягар пророцтва, або піде іншим шляхом.

Цікаві факти про фільм

Роман «Дюна» Френка Герберта вважається одним із найскладніших для екранізації творів. Але Голлівуд складнощі не зупиняли. У 1970-х роках режисер Алехандро Ходоровскі придбав права на екранізацію – він хотів створити 14-годинний фільм, але ідея не спрацювала. Потім мала бути версія Рідлі Скотта, але режисер відмовився від проекту через смерть брата. У 1984 році вийшла версія Девіда Лінча з Кайлом Маклакленом, а у 2000 році – мінісеріал Джона Гаррісона, що отримав дві «Еммі». The Guardian про «Дюну» 2021 року написали, що фільм нагадав всім, «яким повинен бути голлівудський блокбастер».

Бюджет «Дюна 2» – $190 млн (для порівняння, бюджет першої частини становив $165 млн). Касові збори стрічки на зараз – $684,5 млн (перша частина зібрала у прокаті $407,5 млн).

Екранізація «Дюни» – мрія всього життя Дені Вільнева. Він хотів зробити достовірну адаптацію, тому «наробляв» досвід у жанрі, зокрема через фільми «Прибуття» та «Той, хто біжить по лезу 2049». Заради «Дюни» він навіть відмовився від «007: Не час помирати».

Композитор Ганс Циммер теж є великим шанувальником роману «Дюна» і відмовився від фільму «Тенет» Крістофера Нолана, з яким часто співпрацював. Ганс Циммер провів тиждень у пустелях Юти, щоб дослухатися до голосу піску і включити звуки пустелі у партитуру.

Мова, якою часто розмовляють фремени, у романах називається «чакобса». Вона походить від реальної арабської, хоча також містить елементи французької, грецької, ромської та слов'янських мов. Експерт з лінгвістики Девід Дж. Петерсон допоміг створити мову фременів для фільму. Саме він брав участь у створенні дотракійської та валірійської мов для «Гри престолів».

Хробаки – одні з найцікавіших героїв саги. В інтерв'ю Empire Дені Вільнев описав процес їх створення, який тривав рік: «Ми обговорювали кожну дрібну деталь, яка зробила б таку істоту можливою… Це був рік роботи над дизайном і пошуком ідеальної форми, яка виглядала б досить доісторично». Натхненням для цих створінь стали вусаті кити.

Зйомки в пустелі були виснажливими і відбувалися за температур 40+ С°.

Спочатку планували створити сині лінзи для акторів, але від цієї ідеї відмовилися: «Тут піщані бурі, спека і пил. Це буде катастрофа!».

Щоб зберегти краєвиди максимально незайманими, знімальна група ходила вузькими стежками. Потім спеціальна «піщана команда» прибирала сліди.

Щоб створити ефект присутності хробаків у пустелі та щоб актори правдоподібно відігравали усі сцени у піску, були створені спеціальні платформи, які нахилялися, рухалися, тряслися.

Було створено понад 1000 костюмів для фільму. Натхненням для більшості з них стало вбрання давніх культур Греції та Риму.

Цікаві факти про акторів

Нанесення гриму на тіло Стеллана Скашгорда (Владімір Харконнен) займало 8 годин, а зняття – 2 години кожен день. Він нічого не пив і приймав таблетки, щоб не ходити в туалет під час зйомок.

Татуювання на обличчі леді Джесіки – це молитва Бене Ґессерит проти страху.

Ребекка Фергюсон грає матір Тімоті Шаламе попри те, що він лише на 12 років молодший за неї.

Тімоте Шаламе було 23 роки, коли він зіграв Пола Атрейда у першій частині, Кайлу Маклаклену – 25. Полу у романі 15 років.

Остін Батлер (Фейд-Раута Харконнен) для ролі тренувався протягом чотирьох місяців за фітнес-програмою, розробленою колишнім «морським котиком».

Тімоті Шаламе провів багато часу на тренуваннях, щоб навчитися володіти зброєю. Дейв Батіста також проходив навчання, щоб гідно втілити образ грізного племінника Харконнена.

У фільмі брали участь орієнтовно 20 тисяч акторів та статистів.

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