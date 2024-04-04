Фільм «Мадам Павутина» можна переглянути на SWEET.TV

Яке супергеройське кіно чекає на глядачів у 2024 році? Незвичне! Бо це історії радше не про супергероїв, а про антигероя та лиходія. Влітку у прокат виходить фільм про Дедпула та Росомаху, а восени запланована прем’єра про Джокера. Але відкрити сезон супергеройського кіно випала честь дівчині – Кассандрі Веб.

Дакота Джонсон у програмі «Суботній вечір» так розповіла про цей фільм: «Він називається «Мадам Павутина», він у всесвіті Marvel, і в ньому також грає Сідні Свіні. Це немов штучний інтелект створив ідеальний фільм для «вашого хлопця».

Переглянути фільм «Мадам Павутина» можна онлайн у відмінній якості на телевізорі, смартфоні, комп’ютері зі SWEET.TV.

Про що фільм «Мадам Павутина»

Кассандра Веб працює фельдшеркою. Якось, рятуючи людину на мосту, вона падає у річку і ледь не гине. Нещасний випадок активізує її здібності – бачити майбутнє. У видінні в метро чоловік нападає на трьох дівчат. Кассандра бачить їх у реальному житті і намагається врятувати. Але загадковий лиходій не здається. Хто він, що його пов’язує з Кассандрою і чим закінчиться ця історія?

Цікаві факти про фільм

️Дакота Джонсон в інтерв’ю The Wrap розповіла, що сценарій зазнав значних змін. У ранніх версіях Мадам Павутина мала захищати Мері Паркер (мати Пітера-Павука) від мандрівника у часі Єзекіїля Сімса. Так, історія нагадувала «Термінатора», коли прибульці з майбутнього мали вбити жінку, що народить дитину, здатну усіх їх знищити. Дакота Джонсон зізналась, що фільм, в якому вона знялася, взагалі не схожий на той, в якому вона погодилася брати участь.

️Це перша картина про персонажа Marvel, який не має власної однойменної серії коміксів.

️До речі, у коміксах Мадам Павутина взагалі-то літня жінка, яка має купу хвороб.

️Кассандра — відома героїня давньогрецької міфології, віщунка, дочка царя Пріама, яка передбачила падіння Трої через викрадення Єлени.

️Для Дакоти Джонсон це перший фільм, в якому вона знімалася з хромакеєм: «Я ніколи не знімалася у фільмах, де ти на блакитному екрані, а навколо лунають фальшиві вибухи, хтось кричить: «Вибух!» і тобі треба поводитися так, ніби це вибух. Для мене це було абсолютно психотично. Я думала: «Я не знаю, чи буде з цього щось хороше! Сподіваюся, що я добре попрацювала!».

️Кажуть, що в Sony планували у фільмі появу Людини-павука у виконанні Ендрю Гарфілда або Тома Голланда, але з остаточного варіанту вирізали майже усі згадки про цього персонажа. І це четвертий фільм всесвіту Людини-павука від Sony без Людини-павука, після «Веномів» та «Морбіуса»

️Це перша стрічка Дакоти Джонсон у всесвіті Marvel. Вона зізналася, що не дивилась жодного фільму Marvel, окрім «частини одного з них». Коли її попросили назвати три останні фільми про Людину-павука, вона не змогла правильно назвати жодного з них: Spider-Man: Here He Comes, Spider-Man: And He's Back і The Goblet of Spider-Man. Можливо, вона так жартувала.

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