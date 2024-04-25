25 квітня Асамблея штату Каліфорнія проголосувала за резолюцію про встановлення побратимських відносин зі Львівською областю

Львівська область офіційно стала побратимом штату Каліфорнія. Відповідне рішення підтримала Асамблея штату у четвер, 25 квітня. Раніше за це проголосував і Сенат штату.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, Асамблея штату Каліфорнія своїм рішенням від 25 квітня проголосувала за резолюцію про встановлення побратимських відносин зі Львівською областю. Свої голоси «за» віддали 69 з 80 членів палати. Це рішення відкриває шлях до взаємовигідної співпраці між Львівщиною та Каліфорнією у галузях економіки, освіти, науки та культури.

«Дякую членам обох палат законодавчого органу Каліфорнії, які проголосували за резолюцію. Особлива шана її автору – сенатору Біллу Додду та українцям в США, зокрема вихідцям зі Львівщини, які дуже наполегливо працювали на всіх рівнях, щоб це рішення стало реальністю», – повідомив Максим Козицький.

Максим Козицький додав, що Львівщина – друга область в Україні, яка розпочала співпрацю з американським штатом. Першою у березні була Київщина, вона встановила побратимські відносини зі штатом Вашингтон. Однак у травні 2022 року тодішній голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що штат Міссісіпі, що на півдні США, визнав Хмельниччину областю-побратимом

Каліфорнія – штат, що охоплює південну половину західного узбережжя США. Населення штату – 39 млн людей. Штат є найбільшим у США за населенням і третім за площею. Столиця Каліфорнії – Сакраменто, найбільш населене місто – Лос-Анджелес.