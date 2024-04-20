Угоду про співпрацю Андрій Садовий підписав з Бартом Сомерсом

Бельгійське місто Мехелен стало новим побратимом Львова. Про це у суботу, 20 квітня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своїх соцмережах.

«Сьогодні підписали угоду про співпрацю з мером міста Бартом Сомерсом. Ми познайомились з паном Сомерсом минулого року на Lviv Urban Forum. Він дуже перейнявся ідеєю та місією екосистеми “Незламні”, яку ми розвиваємо у Львові. На той час він також працював міністром регіонального розвитку уряду Фландрії. Це один із чотирьох регіонів Бельгії. Завдяки його підтримці уряд Фландрії прийняв рішення виділити 1,5 млн євро на будівництво у Львові Центру допомоги українцям, які зазнали тортур на війні», – написав Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що сьогодні вже триває реконструкція приміщення, де цього року запрацює новий реабілітаційний центр. Цей проект опрацьовується із закордонними фахівцями, щоб надавати спеціалізовану точкову допомогу українцям, які пройшли складні випробування і муки. Важливим елементом буде мистецька складова.

Візуалізація Центру допомоги українцям, які зазнали тортур на війні (Facebook Андрія Садового)

Зазначимо, також містами-побратимами Львова є: Баня-Лука, Будапешт, Вільнюс, Вінніпег, Вроцлав, Краків, Кутаїсі, Лодзь, Люблін, Перемишль, Пловдів, Рочдейл, Жешув, Тбілісі, Фрайбург, Канни, Вюрцбург, Орхус, Пула-Пола, Рейкʼявік, Катовіце, Грац.