Вюрцбург має давню історію

Львів та німецький Вюрцбург стали містами-побратимами. 23 лютого мери двох міст підписали угоду про співпрацю. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ми дуже вдячні меру Крістіану Шухардту, який разом з командою знайшли сміливість приїхати напередодні річниці вторгнення. Наша перемога залежить від допомоги наших партнерів. Ще задовго до офіційної угоди наші колеги з Вюрцбурга підтримували нас та допомагали. Це співпраця будувалася на довірі», – написав Андрій Садовий у Telegram.

«На територіальному рівні, на рівні громад ми є конкретними людьми для того, щоб шукати співпрацю в різних галузях – культури, медіа, в економічному розвитку. І ми за останні два дні багато говорили про такі проєкти, і підписуємо цю угоду задля блага людей у Львові і Вюрцбурзі», – додав мер Вюрцбурга Крістіан Шухардт.

Мер Вюрцбурга Крістіан Шухардт та мер Львова Андрій Садовий підписали договір про співпрацю (фото ЛМР)

До слова, про наміри укласти партнерські відносини з українським Львовом мер Вюрцбурга Крістіан Шухардт оголосив ще у квітні 2022 року. Від початку війни муніципалітет німецького міста допоміг Львову на загальну суму 210 тис. євро. У міськраді додали, що близько 50 тис. євро німці передали Львівській академії мистецтв для ремонту гуртожитків, близько 30 тис. євро використали для облаштування прихистку для переселенців у недобудованому Народному домі в Грибовичах. Найбільшу частину коштів скерували для проектно-кошторисної документації та експертизи для створення на базі поліклініки центру реабілітації «Незламні». За 10 тис. євро закуплять медобладнання для нього.

Вюрцбург – місто в Баварії, на півдні Німеччини. Як і Львів, має давню історію, перші згадки – з 704 року. Вюрцбург є центром німецького виноробного регіону Франконія, який славиться своїми сухими білими винами. Найстарішою компанією є Würzburger Hofbräu – пивоварня, заснована в 1643 році. Вюрцбург є важливим економічним центром Баварії, має великий комерційний хаб, розвинену індустрію надання послуг. Вюрцбурзький університет та ЛНУ ім. Івана Франка співпрацюють і мають програми з обміну студентами.

Львів має вже 19 міст-партнерів у різних країнах світу: