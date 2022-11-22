Мер Канн Давид Ліснар і мер Львова Андрій Садовий

Курорт на Лазуровому узбережжі на півдні Франції та місце проведення кінофестивалю, місто Канни офіційно стало побратимом Львова. Про це 22 листопада повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Про співпрацю мери двох міст домовилися під час участі 104-го конгресу мерів та президентів агломерацій Франції.

«7 березня, коли російські війська були під Києвом, а Львів щодня приймав десятки тисяч ВПО, він був одним з перших іноземних політиків, хто не побоявся особисто приїхати до України з пропозицією допомоги. Для мене честь прийняти пропозицію Президента Асоціації мерів міст Франції і мера Канн Давида Ліснара встановити партнерські стосунки між Львовом і Каннами», – зазначив мер Львова.

Нагадаємо, Львів має 19 міст-побратимів. У квітні мер німецького Вюрцбурга Крістіан Шухардт оголосив про наміри встановити партнерські відносини зі Львовом. Від початку війни європейські міста-побратими підтримали українські міста, надавали гуманітарну допомогу та приймали біженців.