Норадний дім у Великих Грибовичах став тимчасовим житлом для сімей військових

У Львівській громаді відкрили перший стаціонарний прихисток для переселених родин військових. Його розташували у колишньому Народному домі у Великих Грибовичах.

«Дружини з дітьми військовослужбовців, які зараз на фронті, вдови тих, що загинув, захищаючи Україну від російських загарбника. Усі вони були змушені виїхати з територій, де тривають бойові дії. І напередодні отримали прихисток власне у Львівській громаді», – розповів у четвер, 22 грудня, заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Житло для переселених родин військових облаштували в приміщенні Народного дому у Великих Грибовичах. Тут вже заселилися перші сім’ї, зокрема, 19 дітей.

Переміщені родини військових поселили у відремонтованому Народному домі (фото ЛМР)

З весни цього року довгобуд Народного дому у Великих Грибовичах почали пристосовувати під житло для переселенців. До облаштування житла для родин переселенців у Великих Грибовичах долучилися Мальтійська служба допомоги та інші благодійники.

У мерії повідомляли, що в приміщенні Народного дому зможе мешкати 80 людей, а ремонт обійдеться у близько 20 млн грн коштів благодійної допомоги.