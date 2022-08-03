Після закінчення війни Народному дому повернуть його функцію

У Великих Грибовичах облаштовують перше немодульне житло для вимушено переміщених українців – для родини військовослужбовців, їхніх вдів і сиріт Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Під житло обладнують приміщення Народного дому.

«Після тривалих переговорів, пошуків коштів та рутинної паперової роботи за справу взялися майстри. З території вивозять будівельне сміття, а у приміщенні працюють ремонтники – облаштовують санвузли та роблять умивальники і душові. Після закінчення війни Народному дому повернуть його першочергову функцію», – розповів директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

У Великих Грибовичах житимуть родини військовослужбовців, які захищають Україну від російського окупанта, і вдови та діти-сироти воїнів, які віддали своє життя за Україну.

Загалом, у приміщенні Народного дому зможе мешкати 80 людей. На двох поверхах заплановано по 7-8 кімнат на чотири ліжка. В будинку є 17 кімнат по 20 кв. м, одна кімната на 78 кв. м, одне приміщення на 205 кв. м, де можна облаштувати місце для відпочинку, їдальню та кухню.

Нагадаємо, 30 квартир-студій для постраждалих родин з'являться завдяки реновації гуртожитку у Неслухові в Новояричівській громаді.