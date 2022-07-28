Візуалізація будинку на 30 квартир-студій

30 квартир-студій для постраждалих родин з'являться завдяки реновації гуртожитку у Неслухові в Новояричівській громаді. Проект до 1 листопада реалізує команда благодійного фонду «Запорука» спільно з італійськими партнерами – фундаціями Soleterre Onlus та Rosa Pristina. Про це ZAXID.NET розповіли у Фонді.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Новояричівська селищна громада на Львівщині прихистила понад 2 тисячі українців з окупованих та територій, де ведуться бої. Серед переселенців – 580 дітей.

Родини знайшли тимчасовий прихисток вдома у місцевих мешканців. Громада допомагає з продуктами й предметами першої необхідності. Та належні умови для розміщення усіх сімей відсутні. Більше 150 людей, змушених покинути Донбас та південні регіони країни, живуть у шкільному приміщенні.

У вересні, з відновленням навчального року, або ці родини залишаться без даху над головою, або діти залишаться без школи.

У власності громади є старий гуртожиток у селі Неслухів, який після реконструкції та облаштування стане гідним житлом для постраждалих сімей.

«30 хай невеликих, але по-домашньому затишних квартир – з окремими кухнею та ванною кімнатою, оновлені місця загального користування, сучасний дитячий майданчик. Війна довела, що для українців немає неможливого. За єдиним винятком… Ми не в силах повернути тих, хто загинув. А от втримати на рідній землі тих, хто сьогодні втратив майже все, маємо. І точно зможемо, якщо створимо для них дім, де захочеться жити», – говорить засновниця та президентка благодійного фонду «Запорука» Наталія Оніпко.

Візуалізація будинку на 30 квартир-студій від фонду «Запорука»

Вартість реконструкції – 17 млн гривень, з яких вже зібрано 15 млн. Меморандум про сприяння та підтримку з керівництвом Львівської районної державної адміністрації підписаний та розпочато підготовчі роботи.

Долучитися до відбудови надії для постраждалих українських родин та підтримати проект навіть мінімальним внеском можна на сторінці кампанії «Запоруки» за посиланням.

Благодійний фонд «Запорука» 14 років підтримує родини онконедужих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування. Із 2009 року фонд надавав можливість проживати у центрі «Дача» дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту зі своїми рідними. Офіційне відкриття нової «Дачі» було заплановане в червні цьогоріч.

Евакуація дітей, хворих на рак, у відносно безпечні українські клініки та за кордон, забезпечення лікарень, які не припинили роботу, медикаментами, обладнанням, реанімобілями, психологічний супровід та реконструкція житла для вимушених переселенців – основні напрями діяльності «Запоруки» сьогодні.