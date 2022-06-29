У колишньому гуртожитку буде 32 квартири

У Стебнику старий гуртожиток профтехучилища, що був занедбаним десятки років, капітально реконструюють під житло для переселенців. Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

У гуртожитку облаштують 32 квартири: 4 однокімнатні і 28 – двокімнатних (по 4 квартири на поверсі). Їх здаватимуть із ремонтом, санвузлами (туалет, умивальник, душова кабіна) і технікою – принаймні із пральними машинами, що пообіцяв надати один благодійний фонд.

За словами старости Стебника Тараса Городиського, споруда була занедбана понад 20 років – протікав дах, була зруйнована підлога, втрачені всі комунікації і вікна

Роботи стартували на початку червня і виконуються у дві зміни 60-80-ма робітниками щодня, включно із 12-ма переселенцями. Спочатку вивезли сміття, потім замінили комунікації (каналізацію, електрику). Завершити роботи хочуть до кінця серпня.

Також у Дрогобичі розпочато будівництво двох модульно-каркасних двоповерхових будинків на 12 квартир кожний для переселенців. Їх мають здати за півтора-два місяці. Ще влада планує залучати інвесторів для будівництва житла для ВПО. На Дрогобиччині зареєстровано 11 тисяч переселенців.

Перевагу при розподілі житла надаватимуть тим, хто втратив власні помешкання, має дітей і працевлаштувався в регіоні. Правила розподілу встановлює відповідна постанова Кабінету міністрів України.