Росіяни депортують українців у Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україні понад 12 млн українських громадян стали вимушеними переселенцями. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю, повідомляє «Укрінформ».

«Кількість вимушених переселенців у нашій країні всього лише за чотири місяці – понад 12 мільйонів людей. 12 мільйонів людей!», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що ніде у Європі за 77 років після Другої світової війни не було нічого подібного до того, що наробила Росія.

Він також розповів, що на тимчасово окупованих росіянами українських територіях загарбники розстрілюють цивільних, убивають біженців просто на дорогах, катують людей, ґвалтують, зокрема й неповнолітніх – і дівчат, і хлопців.

Крім того, за його словами, російські військові створили «фільтраційні табори», у яких знущаються з людей.

«Тисячі вбиті або покалічені в таких таборах. Окупанти депортують українців у Росію і розпорошують їх по віддалених регіонах. І тільки небагатьом вдається повернутися через треті держави в Україну», – сказав глава держави.