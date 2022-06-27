Хлопчик збирав гроші для ЗСУ

10-річний хлопчик з Херсонської області, який зараз з сім’єю мешкає на Львівщині, організував сольні концерти для збору грошей на потреби армії. Юний співак зібрав і передав військовим близько 40 тисяч гривень.

Максим Зарічний та його сім’я зараз проживають у Яворівському районі.

«Десятирічний Максимко Зарічний, втікаючи від війни з Херсонщини разом з батьками, сестрою та родичами, знайшли прихисток в Івано-Франківській територіальній громаді Яворівського району. Кожен день хлопчик говорив батькам про те, що хоче бути корисним і допомагати Україні у боротьбі з російською агресією», – розповіли у Львівської ОВА.

Разом з батьками хлопчик вирішив організувати тур містами та селами Яворівського району, щоб зібрати гроші на благодійність. На сольних концертах Максим зібрав близько 40 тисяч гривень. Гроші він передав захисникам.

За його активну позицію та підтримку Збройних сил України голова Яворівської РВА Ярослав Коминський нагородив юного співака подякою та подарунком.

Хлопчику подякували військові та представники районної РВА