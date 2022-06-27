Школяр із Франківська продав футболку з автографом Роналду заради ЗСУ
Футболку з автографом футболіста продали на благодійному аукціоні за 70 тис. грн
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14-річний Володимир Романчук із Івано-Франківська на аукціоні продав футболку з автографом Кріштіану Роналду за 70 тис. грн. Покупцем став Руслан Карий зі США. Усі виручені кошти передадуть на допомогу Збройним силам України.
Про продаж футболки з автографом португальського футболіста Кріштіану Роналду на аукціоні повідомила команда координаційного центру#SaveUkraineNow. Благодійники виручили за лот 70 тис. грн 14-річний франківський школяр Володимир Романчук віддав футболку з підписом свого кумира на допомогу українським військовим.
«Благодійний аукціон завершено! Переможцем став Руслан Карий, який зараз мешкає в США, зі ставкою у 70 тис. грн! Руслан є переможцем багатьох благодійних аукціонів на підтримку наших військових. Комана координаційного центру #SaveUkraineNow(SUN) дякує переможцю та учасникам, а також власнику футболки за наданий лот», – йдеться у повідомленні організаторів аукціону.
Організатори уточнюють, що всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для українських військових. Зокрема, на потреби територіальної оборони та воїнів Збройних сил України з Івано-Франківської області.
Зірковий футболіст відреагував на новини про продаж його футболки на благодійному аукціоні: «Сподіваюся, що моя футболка з матчу з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати добре майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу з такою акцією. Молюся за мир», – зазначив Кріштіану Роналду.
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