14-річний Володимир Романчук із Івано-Франківська на аукціоні продав футболку з автографом Кріштіану Роналду за 70 тис. грн. Покупцем став Руслан Карий зі США. Усі виручені кошти передадуть на допомогу Збройним силам України.

Про продаж футболки з автографом португальського футболіста Кріштіану Роналду на аукціоні повідомила команда координаційного центру#SaveUkraineNow. Благодійники виручили за лот 70 тис. грн 14-річний франківський школяр Володимир Романчук віддав футболку з підписом свого кумира на допомогу українським військовим.

«Благодійний аукціон завершено! Переможцем став Руслан Карий, який зараз мешкає в США, зі ставкою у 70 тис. грн! Руслан є переможцем багатьох благодійних аукціонів на підтримку наших військових. Комана координаційного центру #SaveUkraineNow(SUN) дякує переможцю та учасникам, а також власнику футболки за наданий лот», – йдеться у повідомленні організаторів аукціону.

Організатори уточнюють, що всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для українських військових. Зокрема, на потреби територіальної оборони та воїнів Збройних сил України з Івано-Франківської області.

Зірковий футболіст відреагував на новини про продаж його футболки на благодійному аукціоні: «Сподіваюся, що моя футболка з матчу з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати добре майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу з такою акцією. Молюся за мир», – зазначив Кріштіану Роналду.