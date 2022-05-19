Стартова ціна раритетної бутси становить тисячу гривень

Хмельницька міськрада продає на аукціоні бутсу відомого українського футболіста Андрія Шевченка. Усі виручені гроші використають для допомоги армії. Торги стартують 19 травня, а завершаться ввечері в понеділок, 23 травня. Переможцем стане той, хто запропонує за бутсу найвищу суму.

Про проведення благодійного аукціону повідомили в управлінні молоді та спорту Хмельницької міськради. Зазначається, що торги стартують у четвер, 19 травня. На аукціоні розігрують раритетну бутсу з патріотичним дизайном, яка належала легендарному українському футболісту Андрію Шевченку. Лот надав музей футболу міста Хмельницького. У коментарях керівник музею Олександр Свідерський зазначив, що друга бутса з цієї пари залишиться у музеї.

Стартова ціна становить 1 тис. грн. Вказувати свою ставку необхідно в коментарях під публікацією управління молоді та спорту. Переможця визначать о 20:00 в понеділок, 23 травня, за найвищою ставкою. Усі отримані гроші передадуть на потреби Збройних Сил.

Зазначимо, що це вже десятий благодійний аукціон, який проводить Хмельницька міськрада. Раніше розігрували футболки Артема Федецького, Олега Гусєва та Олександра Зінченка, м'яч з автографами українських футболістів, рукавички воротаря Андрія Луніна. Загалом завдяки таким торгам міськрада зібрала та передала на потреби армії 212 тис. грн.

«Якщо ви бажаєте долучитись до нашого благодійного аукціону, маєте цікавий лот із історією та хочете допомогти Збройним Силам України (а всі кошти підуть саме туди), пишіть нам на електронну адресу: inform@khm.gov.ua або телефонуйте: 765747», – зазначають у міськраді.