Охочі купити іменну ручку Байдена повинні зареєструватися до вечора 23 травня

Державний концерн «Укроборонпром» виставив на благодійний аукціон іменну ручку президента США Джо Байдена. Вона подібна до тої, якою він підписав закон про ленд-ліз, завдяки якому Україна отримуватиме зброю й іншу допомогу в прискореному режимі.

Як повідомляється на сторінці аукціону, генеральний директор «Укроборонпрому» надав для аукціону ручку, яку отримав від Байдена під час його візиту в Україну у січні 2017 року. На той момент Байден обіймав посаду віце-президента США.

«Всі виручені кошти від проведеного аукціону будуть спрямовані на підтримку новоствореного ЗСУ 47 окремого батальйону під командуванням Івана Шаламаги. За два тижні батальйон вирушає на Донецький та Луганський напрямки – одні з найгарячіших на сьогодні. Кошти потрібні на пікапи, вартісну техніку та спорядження для бійців. Про витрачені на потреби батальйону кошти поінформує головний сержант частини Валерій Маркус», – сказано в повідомленні.

16 травня розпочався прийом заявок від охочих купити ручку, який триватиме до кінця доби 23 травня. Аукціон проведуть 24 травня. Стартова ціна ручки – 30 тис. грн або 1 тис. доларів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Що таке ленд-ліз і як він допоможе Україні у війні з Росією – читайте у нашій статті.