Підписаний документ дозволить надсилати озброєння в Україну без бюрократичної тяганини

У понеділок, 9 травня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

«Українці щодня борються за своє життя. Ціна боротьби висока, але поступ агресії коштує ще більше», – сказав Байден, затверджуючи документ, повідомило видання The New York Times.

Підписаний документ дозволить надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну без бюрократичної тяганини.

Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз.

«Сьогоднішнє підписання закону про ленд-ліз є історичним кроком. Я переконаний, що ми знову разом переможемо. І ми будемо захищати демократію в Україні. І в Європі. Як 77 років тому», – написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, що законопроект про ленд-ліз та захист демократії в Україні був ухвалений минулого місяця обома палатами Конгресу США. Зокрема, Сенат одностайно підтримав документ 6 квітня, Палата представників проголосувала 28 квітня. Заплановано було, що президент США Джо Байден мав підписати документ 9 травня.

Виконувати програму ленд-лізу будуть не лише США, але й ключові союзники НАТО. І це озброєння буде виходити за межі поточних поставок протитанкових і легких зенітних ракет, включаючи системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності, мобільну артилерію та військові безпілотники, а також продовольство, паливо, медичне обладнання та інше, щоб Україна могла підтримувати свою боротьбу

Програму ленд-лізу американці розробили і вперше використали у 1941 році для боротьби з німецьким нацизмом. І після завершення Другої світової війни США більше ніколи не використовували такого формату, що передбачає постачання зброї, продовольства та іншої необхідної допомоги своїм союзникам.