Сенат США одностайно підтримав схвалення закону, який дозволяє президенту Байдену активувати програму ленд-лізу. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що сенатори швидко підтримали цю пропозицію, оскільки вважають, що вторгнення Росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку, а українські військові довели, що можуть ефективно відбиватися від російських військ.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Під час Другої світової війни з допомогою ленд-лізу США передавали озброєння своїм союзникам у Європі, що воювали проти гітлерівської Німеччини. Тоді частково ленд-ліз змінив хід протистояння, адже зброя почала надходити дуже швидко – без трудомістких процедур.

Законопроект має ще розглянути Палата представників Конгресу США, але шанси на його прийняття оцінюються як високі.