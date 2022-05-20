Дівчинка продала свою косу за 3 тис. грн і віддала гроші на ЗСУ

Тетяна Куцук із Чернівців відрізала свою 58-сантиметрову косу, щоб отримати 3 тис. грн і передати їх на потреби Збройних сил України. Дівчинка відрощувала волосся протягом дев’яти років, але сама переконала маму, що хоче зробити стрижку, аби віддати гроші військовим.

Про вчинок 10-річної Тетяни у п’ятницю, 20 травня, повідомило чернівецьке видання «Погляд». Мама дівчинки Ганна Куцук розповідає, що дитина сама була ініціатором і їй таке довге волосся вже трохи заважало.

«У неї такий склад характеру, що вона скрізь бігає, така, шустра дівчинка і їй довге волосся трохи заважало. Але не наважувалася на коротку зачіску, оскільки бачила, що для мене дуже важливо, щоб було гарне довге волосся. Проте поступово донька мене готувала до майбутніх змін, казала: «Мамо, я все одно потім обріжу цю довжелезну косу». Але питання було на стадії обговорення доти, доки не розпочалася війна. Тетянка спостерігала, як ми усіляко допомагаємо і перераховуємо кошти на армію, а потім якось поцікавилася: "Мамо, а можна продати волосся?"», – розповідає мама дівчинки.

Дорослі допомогли 10-річній Тетяні дізнатися, чи можна в банку від її імені перерахувати гроші на ЗСУ. Дівчинка відрощувала волосся дев’ять років, відрізана коса сягала 58 сантиметрів і заплатили за неї в перукарні 3,1 тис. грн. «Як мама я досить вимоглива, навіть більше, аніж вчителька. І, відверто кажучи, коли відрізали волосся дитини я не те щоб плакала, але скупу сльозу пустила. Проте я пишаюся вчинком доньки. Вона молодець. Це навіть не те, що їй хтось підказав, вона сама випитувала-випитувала і вийшла на те, що хоче зробити», – розповіла Ганна Куцук.