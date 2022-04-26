Волонтери подарували хлопчикам гіроскутер і прапор з підписами бійців

Братикам Владиславу та Олександру із Івано-Франківської області, які нещодавно пожертвували свої заощадження військовим 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, волонтери подарували гіроскутер. Хлопчики раніше передали волонтерам 3 тис. грн., які вони збирали на свою мрію.

Про подарунок братам у вівторок, 26 квітня, повідомив Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Два дні тому Владислав та Олександр принесли волонтерам, які допомагають 10-й гірсько-штурмовій бригаді 3 тис. грн. Хлопці розповіли, що це – всі їхні заощадження, які вони збирали, аби купити собі гіроскутер.

«Історія юних благодійників наскільки вразила наших волонтерів-едельвейсів, що буквально за два дні хлопчики отримали в подарунок новенький гіроскутер! А ще – прапор з шевроном 10 ОГШБ та побажаннями», – йдеться у повідомленні фонду.

«Все неодмінно буде Україна - завдяки таким як Ви!», – написали військові 10-ї бригади у зверненні до хлопчиків.