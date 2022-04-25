У 34 контейнерах в Україну відправили борошно, цукор, макарони, консерви, рис, різні каші, молоко, ліки, спальні мішки та ковдри і багато іншого

Півтисячі тонн гуманітарної допомоги у 34 вагонах відправили з Польщі до Харкова цими днями. Це найбільший гуманітарний вантаж, відправлений не державою, а приватними особами, інформує Forbes.pl.

Гуманітарну допомогу Харкову відправили подружжя Рафал Бжоска та Омена Менса. Бжоска є головою поштової компанії InPost, а Менса – відомою у Польщі телеведучою.

Як пише Forbes.pl, підготовка і відправка гуманітарної допомоги відбувалась у повній таємності і розповіли про нього тільки зараз. У 34 контейнерах в Україну відправили борошно, цукор, макарони, консерви, рис, різні каші, молоко, ліки, спальні мішки та ковдри і багато іншого.

«На нашого сусіда, Україну, відбувся брутальний напад. А польське суспільство та польський бізнес проходять іспит на людяність так, що можуть цим пишатися. Сьогодні я звертаюся до наших братів, підприємців та бізнесу по всьому світу – не дивіться байдуже, допоможіть захистити слабших, нехай це буде не просто поривом перших тижнів! Не дивіться на Excel, просто дивіться в майбутнє. За нас сьогодні воюють українці. І їм потрібна допомога. Ця війна може бути тут за мить. У нас складна історія в Польщі, але ми чудово знаємо, що є дієвим у боротьбі зі злом: дієвим є солідарність», – каже Рафал Бжоска.

A tu zwięzła odpowiedz DLACZEGO to robimy i kogo zachęcamy do DAWANIA więcej Dziękuje wszystkim,którzy pomogli nam zorganizować ten Konwój Polskich Serc️️️ pic.twitter.com/6A2GUpUWnz — Rafał Brzoska (@RBrzoska) April 24, 2022

Він також процитував відомі слова Вінстона Черчілля, який свого часу висловився про свого попередника Невіла Чемберлена, політика якого призвела до непідготовленості й поразок Британії на першому етапі війни: «Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну».

Поїзд, який отримав назву «Конвой польських сердець» виїхав з Польщі у четвер, 21 квітня.

Перший «Конвой польських сердець» із п’яти вантажівок доставили дитячій лікарні у Рівне минулого тижня. Лікарня отримала 100 тонн вантажу, серед якого ліки, підгузки, продукти харчування, а також автомобіль швидкої допомоги.