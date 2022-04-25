Маршалок Малопольського воєводства 22 квітня підписав договір з Львівською ОВА про надання фінансової допомоги

Малопольське воєводство Польщі надало три мільйони польських злотих, щоб підтримати вимушених переселенців на Львівщині. Відповідну угоду з Львівською ОВА маршалок Вітольд Козловскі підписав 22 квітня, проте деталі угоди повідомила прес-служба ОВА 25 квітня.

Так, фінансову допомогу від Малопольського воєводства скерують на:

забезпечення вимушених переселенців належними умовами проживання, засобами особистої гігієни, медичними засобами та обладнанням, продуктами і предметами першої необхідності для задоволення первинних потреб в медичних послугах, а також санітарним транспортом;

проведення обладнання, ремонт, реконструкцію, розширення та модернізацію будівель або приміщень, призначених для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, що рішення про виділення цієї фінансової допомоги ухвалив комітет з підтримки українських біженців, створений при уряді Малопольського воєводства (столиця – Краків) через війну в Україні. Загалом під час першого засідання 17 березня комітет вирішив виділити близько 100 млн злотих на різні заходи, що стосуються підтримки біженців з України.

Польща є однією з країн, яка надає найбільшу гуманітарну підтримку Україні та прийняла найбільшу кількість вимушених переселенців. Зокрема, польський уряд передав Львову понад 300 модульних будиночків, а загалом Польща планує побудувати в Україні житлові масиви на 20 тис. внутрішніх переселенців.