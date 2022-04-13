Четверо краківських депутатів голосували зі Львова

38 депутатів польського міста Краків одноголосно проголосували за надання частині площі біля консульства Росії назви сквер «Вільної України». Сквер розташований у Старому місті між вулицею Кроводерською і сквером Біборського.

Як повідомляє Радіо Краків, четверо із 38 депутатів взяли участь у голосуванні зі Львова.

«Це вияв солідарності з нашими сусідами і однозначна вказівка агресору – Росії – чиє консульство збоку», – кажуть краківські урядники.

Міський голова Львова привітав це рішення і подякував Польщі за підтримку України.

«Від початку російської агресії ще у 2014 році Польща була першою країною, яка відкрито назвала росію агресором. Сьогодні Польща приймає українців, як рідних. Десятки тонн мілітарних та гуманітарних вантажів безупинно йдуть з до нас саме з Польщі. Тому таке рішення – це ще один доказ справді братерської любові і підтримки для України. Бо без вільної України не буде вільної Польщі і вільної Європи», – прокоментував Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше у Вільнюсі, Ризі і Тирані також перейменували на честь України вулиці, де розташовані представництва Росії у цих містах.