Раніше посольство РФ в Тирані було розташоване на вулиці Доніки Кастріоті

У столиці Албанії Тирані зʼявиться вулиця Вільної України, вона буде вести до посольства Росії. У неділю, 6 березня, агенція Reuters повідомила, що Албанія приєдналася до Литви та Латвії, які раніше вже перейменували вулиці, що ведуть до посольства країни-окупанта – Росії.

«Наше покоління буде відзначене цією кривавою російською агресією, героїчний опір України слід памʼятати. Росіянам доведеться працювати, жити та отримувати пошту за адресою Вільної України», – розповів мер Тирани Еріон Веліай.

Раніше посольство Росії в Тирані було розташоване на вулиці Доніки Кастріоті, дружини національного героя Албанії Скандербега.

Нагадаємо, два дні тому у столиці Литви Вільнюсі, вулицю де розміщене російське посольств перейменували. Тепер вона називається вулиця Героїв України. Також було перейменовано частину вулиці Антоніяс у Ризі (Латвія), там розташоване посольство Росії. І тепер його адреса – вулиця Незалежності України.

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