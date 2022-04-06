Озеро навпроти російського посольства тепер набуло червоного кольору , щоб звернути увагу світу на кров убитих росіянами українців

У середу, 6 квітня, у Вільнюсі (Литва) навпроти посольства Росії воду в ставку пофарбували у червоний колір. Міська влада повідомила, що це такий художній перформанс, мета якого — звернути увагу світу на воєнні злочини Росії одо України, написав литовський сайт Delfi.

«Акція протесту узгоджена з інспекторами з охорони середовища, фарба не є шкідливою для тварин та рослин», – повідомила Юлія Саморовская, представниця поліції Вільнюса.

Представник міської ради Паулюс Вайтекенас пояснив, що для забарвлення води використовується така ж фарба, якою у День Святого Патрика води Вільняле фарбують у зелений колір. Фарба є безпечною для екосистеми, а самперформанс узгоджений із екологами. За словами Вайтекенаса, мета акції – привернути увагу світу до злочинів росіян в Україні.

Нагадаємо, вулицю у Вільнюсі, де розміщене російське посольство, перейменували. Тепер вона називатиметься Героїв України. Також на дорозі навпроти посольства РФ у Вільнюсі мер Реміґіюс Шимашюс зробив напис «Путін, на тебе чекає Гаага».