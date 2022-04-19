Яцек Полевський – етнолог за освітою і пекар-самоук із Познані. Його пекарня «Чорний хліб» працює вже близько 10 років. Коли почався повномасштабний наступ Росії на Україну, у пекарні вивісили український стяг і почали збірку на допомогу українцям. А власник завантажив машину борошном і проїхав понад 1000 км із західної Польщі до Києва. Сьогодні він зі старшим сином і другом пече хліб у Бучі для цивільних та військових і відновлює місцеву пекарню.

Яцек Полевський розповідає про свою пекарню у Познані: тут випікають хліб з органічних складників на власній заквасці і за власними рецептами. Мають постійних клієнтів і свої традиції. У пекарні працюють і двоє українців. Справи ішли як і в будь-якого малого бізнесу, який любить своїх клієнтів, а вони – його.

Пекарня Яцека Полевського "Чорний хліб" у Познані (фото fakt.pl)

Із 1 березня планували підняти ціни на хліб, адже ціни в Польщі теж зростають. Та коли Росія вдалась до великої агресії проти України, пекарня «Чорний хліб» змінила свої плани – окрім того, що відмовились від підвищення цін, розуміючи, що війна вплине і на поляків, організували збірку на допомогу українцям.

Житній хліб пекар називає «цеглинками». Цікаво, що продаж символічних «цеглинок» – спосіб благодійності, що використовували для будівництва чи відновлення різних громадських об'єктів і церков ще півтора століття тому, а буханець хліба – один із найпромовистіших символів для українців, символ життя.

Пекар каже, що довго тримався «поза емоціями» і відстежував коментарі воєнних експертів, а не новини у популярних ЗМІ, та коли побачив кадри того, що росіяни зробили в Бучі на Київщині, таки не втримався. Чоловік знайшов власників місцевої пекарні «Хатинка пекаря», яку російські загарбники перетворили на свій командний пункт, і став збиратися у дорогу, в очікуванні дня, коли українські військові дозволять людям повертатись у Бучу. Місто відкрили 14 квітня, тоді ж Яцек Полевський виїхав з Познані.

Пекарня "Хатинка пекаря" у Бучі біля Варшавської траси

Ярослав Бурківський, власник "Хатинки Пекаря"

Його план був простий – зібрати 10 тис. злотих на все те ж житнє борошно і дорогу. 25-кілограмовий мішок такого органічного борошна коштує 100 злотих, а це – 50 хлібин для українців. Спочатку Яцек Полевський купив 500 кг борошна у Польщі, потім ще 600 – у Львові дорогою в Київ. А сьогодні небайдужі поляки пожертвували на справу пекаря вже 27 тисяч злотих і він продовжує купувати борошно вже на Київщині. Також за ці кошти можна буде допомогти й іншим місцевим пекарням, які теж виходять на контакт з польським колегою.

Яцек Полевський розповідає ZAXID.NET, що найбільше його вразили не масштабні руйнування у Бучі, а інше: «Порожньо, скрізь порожньо, немає людей і тихо, бігають тільки пси».

Та скоро він познайомився з людьми, які залишились в місті або повернулись в Бучу після її звільнення від російських окупантів.

«Вчора були в районі, де люди не мають ані води, ані газу, ані світла. Вони збираються у подвір'ях і розпалюють вогнища, щоб приготувати разом їжу. Ми знайомимось, говоримо, жартуємо, п'ємо горілку – соціалізуємось. Дуже милі люди – одразу запрошують нас на якісь шашлики, пригощають. Військові нас вітають. Це дуже зворушливо і по-доброму», – розповідає Яцек Полевський.

Та головна задача пекаря – випікати хліб для людей, які є в місті, та для військових, а також наводити лад у пекарні. Роблять це разом із власником «Хатинки пекаря» Ярославом, старшим сином Яцека і другом, з яким разом приїхали з Польщі. Пошкодження у «Хатинці пекаря», говорить Яцек Полевський, виявились не критичними, хоча робота є.

«Орки розікрали дека для випікання хліба, мабуть, на подарунки дружинам», – додає пекар.

"Хатинка пекаря" у Бучі повертається до життя (фото Яцека Полевського)

У Бучі волонтери планують лишитися до кінця тижня, а потім – повертатимуться до своїх обов'язків вдома.

«Але побачимо. Якщо буде потреба ще виручити колегу, то ми, звісно, затримаємось», – каже Яцек Полевський.

У Познані пекар і надалі продаватиме «цеглинки» житнього хліба і чорні борошняні сердечка та збиратиме кошти на допомогу біженцям з України. Також, як і раніше, він безкоштовно розвозитиме хліб для них і родин, які їх прихистили.

Яцек Полевський дорогою в Бучу

Окрім того, у Познані щороку проводиться двомісячна акція «Хочемо хліба», присвячена Познанському страйку у червні 1956 року, що почався з економічних причин, а переріс у акції проти комуністичної влади. Цього року збірка коштів і продуктів, що триватиме до 28 червня і у якій візьме участь і «Чорний хліб», буде присвячена допомозі українським біженцям.

«Сестри і браття з України, ми з вами!», – говорить Яцек Полевський.