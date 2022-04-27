Одночасно там зможуть проживати 100-150 людей

У с. Великі Грибовичі, що віднедавна входить до Львівської громади, ще від 2006 року будують Народний дім. Приміщення досі не закінчене, але за благодійні кошти там зроблять найнеобхідніші роботи і тимчасово поселять переселенців. Там можна буде розмістити 100-150 людей.

Будівництво Народного дому у Грибовичах триває вже 16 років, гроші на нього виділяли і з державного, і обласного бюджету. Та досі довгобуд готовий на 90%.

«Завершити його через воєнний час ми не зможемо. Залишити простоювати такий об’єкт – не є розумним, тому після численних нарад та консультацій прийняли рішення скоригувати проект таким чином, щоб таки завершити ремонти в Народному домі і тимчасово поселити тут людей, що втратили свої домівки», – пояснив директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський.

На засіданні виконавчого комітету ЛМР ухвалили рішення перепрофілювати будівлю та залучити 15-20 млн грн благодійної допомоги на завершення робіт.

«Для міського бюджету в умовах війни ця сума є непідйомною. Єдина можливість реалізувати проект – це залучити благодійну допомогу, насамперед у вигляді відповідного обладнання. Вірю, що спільними зусиллями та за підтримки львівського бізнесу і наших європейських партнерів вдасться реалізувати цей проект», – зазначає Юрій Лукашевський.

За інформацією мерії, будівля має 17 кімнат по 20 м2, кілька приміщень для відпочинку, їдальні та кухні. Без суттєвих перепланувань можна облаштувати 8 душових та 10 санвузлів, кімнати для прання та сушіння одягу. Можна встановити палетний котел.

Після закінчення війни Народному дому повернуть його першочергову функцію, наголосили у Львівській міськраді.

Нагадаємо, на Львівщині зараз проживає близько 450 тис. переселенців з регіонів, де ведуться бойові дії. Місцева влада розміщує людей у житлових приміщеннях, громадських закладах. У місті монтують три модульні містечка. Також в області обрали 95 ділянок для будівництва новго житла.