Якоб Бундсгаард та Андрій Садовий підписали угоду про співпрацю між містами

Мер Львова Андрій Садовий та мер данського міста Орхус Якоб Бундсгаард підписали угоду про співпрацю між містами. Відтепер Орхус є двадцятим містом-побратимом Львова. У прес-службі Львівської міської ради у вівторок, 18 квітня, розповіли, що Орхус активно допомагав з початку повномасштабної російсько-української війни.

«У грудні 2022 року до ТМО-1 Львова прибув перший вантаж медичного обладнання від міста Орхус. А кілька днів тому Орхус передав Львову 5 автобусів, які після техогляду та тестування планують використовувати на міських маршрутах», – зазначили у прес-службі ЛМР.

Мер Львова Андрій Садовий пригадав, що відвідував данське місто у 2007 році й був вражений його комунальною інфраструктурою. Міський голова Орхуса відвідав Львів вперше.

«Я ніколи не був у вашому місті, але маю таке відчуття, ніби повернувся додому. У важкі часи всім потрібна підтримка. Ви взяли на себе велику відповідальність не лише за Львів, а й за всю Україну та Європу. Агресія Росії принесла на вашу землю великі звірства, тому Орхус і всі громадяни Данії відчувають обов'язок допомагати Україні. Віримо, що ми зможемо зробити свій внесок у різних напрямках в межах нашої угоди про партнерство», – сказав мер Орхуса Якоб Бундсгаард.

Нагадаємо, що у березні 2023 року один з готелів данського Копенгагена передав шість вантажівок меблів та побутової техніки Першому медоб'єднанню Львова. Допомогу отримали лікарні й реабілітаційний центр «Незламні».