Усі меблі, побутову техніку та навіть сантехніку готель передав лікарні

Готель Kong Frederik у центрі Копенгагена зачинився на реконструкцію і всі меблі, побутову техніку та навіть сантехніку передав в Україну, в Перше медоб’єднання Львова. Шість вантажівок гуманітарної допомоги вже прибули до Львова, повідомили у середу, 29 березня, у лікарні.

Чотиризірковий готель Kong Frederik розташований у центрі Копенгагена і є одним із найстаріших у місті. Він закритий до березня 2024 року, тож усе майно передав медичним закладам Львова. Про причину закриття готель не повідомляє, але найімовірніше закриття пов'язане із ремонтом приміщень.

«Частину меблів та обладнання уже розмістили в медичні заклади. Решта отриманої допомоги буде встановлена у Національному реабілітаційному центрі "Незламні"», – кажуть у лікарні.

Гуманітарну допомогу з-за кордону до Львова доправила українсько-данійська асоціація Bevar Ukraine. Сотня волонтерів за кілька днів спакували весь вантаж і завантажили у машини. Логістику та транспортування вантажу взяла на себе компанія Aaen-service.