Уряд Данії оголосив про створення фонду в 7 млрд крон (1,01 млрд доларів США) для підтримки України. Про це 15 березня повідомила агенція Reuters.

Зазначається, що ці кошти спрямують на військову, цивільну та бізнес-допомогу. Зокрема, 5,4 млрд доларів виділять на військову допомогу, 1,2 – на цивільну, решта – на проекти з відновлення України.

«Це значною мірою віддзеркалення побажань України, які окрім військової та гуманітарної допомоги зараз стосуються й відновлення», – повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.