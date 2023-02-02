Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною стріляти до 3 км усіма 105-мм снарядами

Данія планує придбати 20 списаних танків Leopard 1A5, які зберігаються на складі німецької компанії FFG, і після ремонту відправити їх Україні. Про це повідомило данське видання OLFI.

Зазначається, що компанія FFG має на складах близько 100 танків Leopard у застарілій модифікації 1A5, які вона придбала у 2010 році в Данії, щоб переобладнати їх та потім перепродати.

Данія замовила 120 Leopard 1A3 німецького виробництва у червні 1974 року й модернізувала ці танки до 1A5. Також країна отримала ще 110 танків 1A3 зі складу німецької армії.

Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною стріляти до 3 км усіма стандартними 105-мм снарядами НАТО. Боєзапас налічує 60 снарядів.

Нагадаємо, що 30 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Данія приєднається до танкової коаліції.