Самохідна артилерійська установка CAESAR

Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки Caesar. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Данії.

Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.

«Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими», – додав міністр.

Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

Як очікується, передача самохідних гаубиць Україні призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що уряд країни наразі розглядає можливість швидкого набуття нових оперативних можливостей.

Що відомо про САУ Caesar?

155-мм гармата Caesar TR F1 здатна вести вогонь на відстань близько 20 км, а при пострілі активно-реактивним снарядом – близько 40-50 км.

За точність відповідає комп'ютеризована система керування вогнем з використанням супутникової навігації, яка проводить наведення на ціль в автоматичному режимі. Темп вогню, завдяки частковій автоматизації заряджання, складає 6 пострілів за хвилину.

Як шасі обрано шасі 6х6 Renault Sherpa 10, яке дозволяє рухатись дорогами зі швидкістю до 80 км/год.