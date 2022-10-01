Франція планує скасувати поставку частини Caesar Данії, щоб надати їх Україні

Франція планує скасувати поставку частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, щоб надіслати їх Україні. Про це пише «Європейська правда».

Франція готується поставити в Україну нову партію гаубиць Caesar, взяту із замовлення, яке спочатку призначалось для Данії. Поставка може охоплювати від 6 до 12 гаубиць у той час, як Київ просить про 15.

Обладнання, яке Париж має намір поставити Києву, спочатку призначалося для Данії в рамках замовлення на 15 одиниць техніки, розміщеного у 2017 році. У 2019 році замовлення доповнили ще 4 гарматами.

Відзначається, що Копенгаген готовий відмовитися від частини гаубиць, оскільки вони все ще проходять технічну перевірку і можуть не в усьому відповідати специфікаціям, які встановили данці.

Хоча данські Caesar важчі за французькі (32 тонни проти 18 тонн), вони потужніші: встановлені на 16 колесах замість 12, можуть нести до 36 снарядів замість 18, а їхня кабіна оснащена більш надійною захисною бронею.