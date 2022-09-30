За законопроект проголосували 230 членів Конгресу, 201 — проти

У п'ятницю, 30 вересня, Конгрес США остаточно ухвалив законопроект про виділення коштів на тимчасове фінансування державних видатків. Документом також передбачено виділення додаткових 12,3 млрд доларів на допомогу Україні, повідомляє The New York Times.

Напередодні документ ухвалили в Сенаті США. Тепер його підтримали і в Палаті представників. За законопроект проголосували 230 членів, 201 — проти.

За інформацією видання «Бабель», Конгрес ухвалив документ менш ніж за півдоби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутністю схваленого фінансування оголошується шатдаун — припинення роботи держустанов. Щоб уникнути цього, законопроект ще має підписати Джо Байден.

Сьогодні президент Байден запевнив, що США продовжать допомагати українцям та надалі будуть надавати Україні необхідне обладнання для звільнення від окупації її територій. Зазначимо, що 2 вересня стало відомо, що Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 11,7 млрд доларів для військової та фінансової підтримки України. 26 вересня Конгрес попередньо погодив виділення Україні цієї допомоги.

Нагадаємо, раніше Білий дім оголосив про новий пакет зброї для України на загальну вартість 1,1 млрд доларів.