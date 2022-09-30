США продовжить постачати Україні обладнання, яке їй потрібне для самооборони

Президент США Джо Байден відреагував на анексію РФ окупованих українських територій. Він заявив, що Сполучені Штати готові надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які були захоплені Росією.

В заяві, яку 30 вересня оприлюднили на сайті Білого дому, Джо Байден заявив, що США засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати території суверенної держави.

«Ці дії не мають легітимності. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут ООН і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми і надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, у тому числі за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 млрд доларів, про яку Сполучені Штати оголосили раніше», – заявив Джо Байден.

Зазначається, що сьогодні Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами оголосять про нові санкції у відповідь на спроби анексії українських територій.

«Ці санкції спричинять втрати для фізичних та юридичних осіб — усередині та за межами Росії. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності», – зазначено у заяві.

У заяві вказано, що США продовжать постачати Україні обладнання, яке їй потрібне для самооборони.

«Я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 млрд доларів для підтримки України», – заявив Джо Байден.

Він закликав всіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії з анексії та підтримувати народ України стільки, скільки цього буде потрібно.

Нагадаємо, сьогодні військовий злочинець, президент РФ Владімір Путін оголосив про анексію окупованих територій України. Лідери країн ЄС виступили з спільною заявою проти анексії РФ українських територій.