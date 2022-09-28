У новому пакеті військової допомоги є 18 систем HIMARS та 12 новітніх антидронових систем Titan

Білий дім оголосив про новий пакет зброї для України на загальну вартість 1,1 млрд доларів. Йдеться про 18 систем HIMARS, сотні бронетехніки, радари та системи боротьби з безпілотниками, а ткож – 300 різних видів автомобільної техніки та радари. Також США передадуть 12 новітніх антидронових систем Titan.

Зокрема йдеться про:

18 HIMARS і боєприпасів до них;

12 систем боротьби з БПЛА Titan;

150 броньованих машин високої мобільності;

150 тактичних машин для буксирування зброї;

20 радіолокаційних систем;

Засоби зв'язку та спостереження.

За інформацією The Washington Post новий пакет військової допомоги США Україні включає 18 реактивних систем М142 HIMARS. Американські реактивні артилерійські системи М142 HIMARS несуть шість ракет GMLRS для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS.

За даними джерел американського видання AP News, у пакет входять і 12 систем Titan, які використовують для боротьби з безпілотниками. Це найсучасніша зброя проти БпЛА.

«Нам не перешкодять підтримувати Україну, ми продовжуватимемо підтримувати український народ і надавати йому допомогу в безпеці, необхідну для захисту, стільки, скільки буде потрібно», — заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Відомо, що також у пакет входять сотні автомобілів та інше військове обладнання, зокрема і боєприпаси. Зокрема передбачено фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання. Також йдеться про різноманітні радари, засоби зв’язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів, а також обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування та навчання.

Зазначається, що нова допомога спрямована на забезпечення довгострокових потреб України в обороні, тому на поставку систем може знадобитися рік чи два.

Про наміри США виділити Україні 1,1 млрд доларів військової допомоги стало відомо напередодні.

На початку вересня США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню на 675 млн доларів. Загалом Сполучені Штати вже надали Україні понад 16 млрд доларів військової допомоги.