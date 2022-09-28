США готують новий пакет зброї для України на понад мільярд доларів
Пакет включатиме HIMARS, боєприпаси, системи протидії безпілотникам та радіолокаційним системам
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Сполучені Штати Америки готують новий пакет озброєння на 1,1 мільярда доларів для боротьби України з Росією. Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців.
Про нову допомогу буде оголошено незабаром.
Очікується, що будуть використані кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом, для того, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.
Пакет включатиме пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційними системами, а також запчастини, навчальну та технічну підтримку, повідомило джерело, знайоме з планом.
Як повідомляється, наразі Вашингтон очікує на результати фіктивних «референдумів» в Україні. У разі анексії Москвою окупованих територій, США готові впровадити новий раунд антиросійських санкцій.