NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від США зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам CBS.

Глава держави подякував президентові США та Конгресу за цю протиповітряну оборону.

«Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо», – зазначив Зеленський.

Зеленський водночас зазначив, що цих систем ще недостатньо для закриття повітряного простору від російських ракет.

«Нам необхідна безпека, щоби привабити наших українців повернутися додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, тоді у нас не буде дефіциту у 5 млрд доларів США у нашому бюджеті. Це буде позитивом для усіх», – пояснив глава держави.

Зауважимо, що комплекси NASAMS призначені для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Як інформував ZAXID.NET, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який, зокрема, включає новітні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS.

Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».