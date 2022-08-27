NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA

Пентагон уклав офіційний контракт із виробником зброї Raytheon Missiles&Defense на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для України. У Пентагоні уточнили, що орієнтовна дата завершення робіт із виготовлення комплексу – 23 серпня 2024 року.

«Raytheon Missiles&Defence, компанія Raytheon Technologies (NYSE: RTX), отримала контракт на суму 182 мільйони доларів США на розробку Національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи, також відомої як NASAMS. Очікується, що ці системи будуть надані Україні у відповідь на потреби країни захищатися від передових повітряних загроз», – повідомили 26 серпня у компанії Raytheon Technologies.

Зазначається, що оплата буде здійснюватися за допомогою коштів, які були виділені раніше на ініціативу зі сприяння безпеці України.

Президент Land Warfare&Air Defence бізнес-напрямку Raytheon Missiles&Defense Том Лаліберті розповів, що компанія та її партнери наполегливо працюють над тим, щоби швидко створити «цю важливу, перевірену потужність протиповітряної оборони, щоб допомогти українцям захистити свою Батьківщину».

«Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS, щоб перемогти безліч загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні системи», – додав він.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense&Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA. NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Корпорація Raytheon Technologies, яка працює у сфері аерокосмічної та оборонної сферах. Компанія надає передові системи та послуги для комерційних, військових та державних клієнтів у всьому світі. З чотирма провідними галузевими підприємствами — Collins Aerospace, Pratt&Whitney, Raytheon Intelligence&Space і Raytheon Missiles&Defence — компанія надає рішення, які розширюють межі в галузі авіоніки, кібербезпеки, спрямованої енергії, електричної тяги, гіперзвуку та квантової фізики. Штаб-квартира компанії розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Нагадаємо, у День Незалежності України США оголосили найбільший за увесь час пакет військової допомоги Україні на майже 3 млрд доларів,. Він передбачає, серед іншого, 6 зенітно-ракетних систем NASAMS, до 245 тис. снарядів до 155-мм гаубиць та засоби контрбатарейної боротьби.